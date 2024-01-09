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Balıkesir Gönen'de Araç Kazası: Sürücü Yaralandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atarak yoldan çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bakırlı kırsal mahallesinde 10 HD 519 plakalı araç sürücü İ.T (20) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Gönen İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Ambulansla Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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