Balıkesir'deki 6.1'lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Bakan Kurum, "Balıkesir ve Manisa'da toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Kurum depremin yarattığı hasarın bilançosunu açıkladı.

"729 BİNADAKİ BİN 36 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI"

Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı'daki bütün evleri taradık.

Ekiplerimizce yapılan incelemelerde; Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

"HEMEN İNŞA FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı'da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ'mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız."

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
