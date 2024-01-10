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Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

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İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada bir cip ve 6 otomobil karıştı.

Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

BALIKESİR - İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir'in Akpınar mevkisinde, bir cip ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 06 FL 2374 plakalı cipte bulunan Fehmi Zafer Heperler olay yerinde hayatını kaybederken, araçlardaki diğer 4 kişi ise olayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fehmi Zafer Heperler'in cenazesi ise incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir İstanbul İzmir Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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