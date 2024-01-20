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Balıkesir'de yağış nedeniyle tır devrildi, şoför yaralandı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir tır devrildi. Kazada tır şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır devrildi. Kazada, tır şoförü yaralandı.

Gönen-Bandırma Karayolu üzerinde, Taştepe kırsal mahallesi civarında seyir halinde olan, Mustafa Akçeri (44) hakimiyetindeki 51 LB 247 plakalı tır kayganlaşan yolda devrilerek ters istikamete döndü. Tır şoförü Mustafa Akçeri'nin yaralandığı kaza sonrası, yol da bir süre trafiğe kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri, yaralı şoförü ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Hava Durumu Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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