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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, Bursa'dan temin edilen uyuşturucuları Balıkesir'e getiren iki şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 147 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Planlı İstihbarat Faaliyeti kapsamında, İ.A. (35) ve E.Ç. (39) isimli şahısların Bursa'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri 10 ALL 848 plakalı araçla Balıkesir'in Altıeylül ilçesine getirerek satışını yapacaklarına dair bilgiye ulaşıldı.

Yapılan fiziki takip sonucunda, Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu Madde Arama Köpeği ekiplerinin katılımıyla 8 Şubat 2025 tarihinde Sultançayır Mahallesi'nde yol kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçta, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada 147 gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.A. ve E.Ç. isimli şüpheliler, Susurluk Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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