Erdek'te uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Nisan'da İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirdiği değerlendirilen 2 kişi ile bu maddeleri temin ettiği belirlenen 3 kişi, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Operasyonda toplam 577 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan K.İ. (23), E.K. (19), D.Y. (18), E.Ü. (20) ve E.H. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı