Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 bin 200 sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi. Üç şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Balıkesir'de Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri 3 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis ekipleri operasyonda 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahısta yapılan aramalarda 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatıldığı açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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