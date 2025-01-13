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Balıkesir'de Tuvalette Doğan Bebek Klozete Atıldı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde genç bir kadın, doğum yaparak bebeğini tuvaletteki klozete attı. Olayı fark eden vatandaşlar, bebeği klozetten çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, genç kadınla birlikte babayı ve babaanneyi gözaltına aldı.

- Doğurduğu bebeği tuvalete bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'de genç yaşta anne olan bir kadın, Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Polis genç kadın ile birlikte baba ve babaanneyi gözaltına aldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Tapuya gelen genç yaştaki bir kadın, doğum yaparak bebeği klozete bıraktı. Bir vatandaşın bebeği tuvalete girerek görmesi üzerine tapuda çalışan memur bebeği klozetten çıkardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve geldiği aracı tespit etti.

Klozetten çıkarılan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede şüpheli kadın ile birlikte iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin de emniyetteki işlemlerin devam ediyor.

Balıkesir'de Tuvalette Doğan Bebek Klozete Atıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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