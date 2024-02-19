Balıkesir Gönen'de Kırmızı Işık İhlali Yapan Motosiklete Kamyonet Çarptı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklete kamyonet çarpı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Gönen ilçesi Malkoç mahallesi Şehit Rahmi Bey okulu kavşağında kırmızı ışıkta geçiş yapan 10 CJD 26 plakalı motosiklet sürücüsü Kemal C. (59) ile 10 EB 157 plakalı Mitsubishi marka kamyonet sürücüsü Zeki Ö. (49) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken sürücüsü Kemal C. kazada yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından Ambulans ile Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR