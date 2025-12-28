Haberler

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu; 1 yaralı

Balıkesir'de otomobil şarampole uçtu; 1 yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle şarampole uçtu. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Altıeylül ilçesine Yakupköy Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'den hareket eden M.K. yönetimindeki 07 BOZ 483 plakalı otomobil, Yakupköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü M.K. yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

