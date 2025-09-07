Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Ölü, Üç Yaralı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 67 NZ 852 plakalı otomobil Manyas istikametine seyir halindeyken, kırsal Kızık Mahallesi çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sol ön tekerleği koparken, araç bir süre sürüklendikten sonra yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan dört kişiden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, diğer iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden kişinin Salur Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR