Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sürücüleri Bilinçlendiriyor

Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek adına sürücüleri hem videolu hem fotoğraf ile bilinçlendirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sürücü ve yolcularda trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazandırarak trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz 5 günde Balıkesir - Bursa yolu üzerinde bulunan Susurluk İstasyon Amirliği önündeki yaşam tünelinde sürücüleri bilinçlendirdi. Yapılan bilinçlendirme çalışmasında; emniyet kemeri, kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kask kullanımı, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanma konularında 234 sürücü ve 457 yolcuya eğitim videoları izletilip ve kamu spotları aktırılırdı. - BALIKESİR