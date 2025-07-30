Balıkesir'de Seyir Halindeki Tırın Dorsesinden Prefabrik Konteyner Düştü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir tırın dorsesinden yola düşen prefabrik konteyner ev trafikte aksamalara neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi girişinde seyir halindeki bir tırın dorsesinden yola prefabrik konteyner ev düştü.
Edinilen bilgiye göre, tırın dorsesinde taşınan konteyner ev bağlantı noktalarının kopması sonucu yola devrildi.
Küçük Sanayi Sitesi girişinde bir süre trafiğin aksamasına neden olan olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa