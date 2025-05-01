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Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Ulukır Mahallesi'nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukır Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı.

İŞTE O 15 MAHALLE

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ulukır başta olmak üzere çevredeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

KARANTİNAYI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI KESİLECEK

Karantina kapsamında bu mahallelerde hayvan giriş-çıkışları yasaklanırken, bölgedeki tüm hayvan hareketleri durduruldu. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın kontrol altına alınması için vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını isterken, karantina kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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