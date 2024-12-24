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Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
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Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken olay yerinden gelen ilk görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. Patlama sonrası açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi, izinli veya nöbet çıkışı dahi olsa tüm doktorların iş yerlerine gitmeleri çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

MAHSUR KALANLAR İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sabotaj ihtimalinin olmadığını belirtirken, içeride mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

SENDİKADAN DOKTORLARA ÇAĞRI

Bölgeden gelen ilk görüntüler yaşanan olayın vahametini gözler önüne sererken Sağlık Emekçileri Sendikası Balıkesir Şubesi de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada "İlimiz Kavaklı Köyü'nde bulunan bir fabrikada patlama gerçekleştiği ve çok sayıda ölü ve yaralı emekçimizin olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle Atatürk Şehir Hastanesi'nde görev yapan üyelerimize izinli veya nöbet çıkışı dahi olsalar işyerlerine gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Yaralanan emekçilerimize geçmiş olsun temennilerimizi iletirken vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler;

Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler

Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKml Acr:

Liyakat akıyor memleketimin dört bir yanından...

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıJokerAllame:

felaketlerle dolu ülke Allah'tan geliyor bunlar evet ama eğitimsizlik en baş unsur bir çok yer eğitimsiz dolu ve bunlar çok sık oluyor olmayada devam edecek

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme10
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