Balıkesir'de Otoyol Kenarında Yangın Kontrollü Şekilde Söndürüldü

Balıkesir'de Otoyol Kenarında Yangın Kontrollü Şekilde Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir-İstanbul otoyolunun Ortaca mevkiinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Balıkesir'de İzmir- İstanbul otoyolunun Ortaca mevkiinde meydana gelen otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile otoyola sıçramadan söndürüldü.

Olay İzmir İstanbul otoyolu İstanbul istikameti Ortaca mevkiinde meydana geldi. Otoyol kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda nedeni bilenemeyen bir nedenle otluk ve ağaçlık alanda meydana gelen yangına İtfaiyenin Altıeylül Grup Amirliği, Karesi Grup Amirliği Şamlı istasyonu ve Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler

Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.