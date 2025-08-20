Balıkesir'de Otoyol Kenarında Yangın Kontrollü Şekilde Söndürüldü

Balıkesir'de İzmir- İstanbul otoyolunun Ortaca mevkiinde meydana gelen otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile otoyola sıçramadan söndürüldü.

Olay İzmir İstanbul otoyolu İstanbul istikameti Ortaca mevkiinde meydana geldi. Otoyol kenarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda nedeni bilenemeyen bir nedenle otluk ve ağaçlık alanda meydana gelen yangına İtfaiyenin Altıeylül Grup Amirliği, Karesi Grup Amirliği Şamlı istasyonu ve Orman bölge müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. - BALIKESİR