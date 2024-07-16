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Balıkesir'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 17 arazöz ve diğer ekipmanlarla müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Altıeylül ilçesi Dereçiftlik Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede yayılırken bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopter, karadan 17 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı, 4 dozer, 2 treyler yangına müdahale ediyor. Ayrıca 34 iş makinesi ve 110 personel de çalışmalara destek veriyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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