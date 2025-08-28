Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Erdek ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Yangın sonrası zarar gören alanlar için inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Narlı Mahallesi Beyaz Evler mevkiinde makilik alanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki zeytin bahçelerine sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, helikopter ve uçaklarla havadan da müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, çok sayıda zeytin ağacı ve bir işletmeye ait yapı zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

