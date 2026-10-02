Haberler

Balıkesir'de Okulumda KANpanya Var projesinde 100'ü aşan okullara plaket verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'de Okulumda KANpanya Var projesinde 100'ü aşan okullara plaket verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Okulumda KANpanya Var projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kan bağışına katkı sunan okullar ödüllendirildi. 100'ün üzerinde bağışa ulaşan okullara plaket, kampanyaya katılanlara teşekkür belgesi verildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okulumda KANpanya Var" projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılında kan bağışı kampanyasına katkı sunan okulların ödüllendirildiği anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Programa; Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, Balıkesir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hasan Fatih Solak, Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Program Birim Yöneticisi Özgür Dündar Gürel, Bigadiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Şinasi Özulus, okul yöneticileri ve Balıkesir Kızılay Kan Merkezi çalışanları katıldı.

Programda konuşan Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır, düzenli ve gönüllü kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekerek, eğitim camiasının bu anlamlı çalışmaya gösterdiği duyarlılığın kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Çakır, "Okulumda KANpanya Var" projesinin öğrencilerde erken yaşta gönüllülük ve toplumsal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, kampanyaya destek veren tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Balıkesir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Hasan Fatih Solak da kampanyaya katılan okulların ve gönüllü bağışçıların gösterdiği duyarlılığın kan stoklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Solak, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticilerinin katkılarıyla büyüyen bu hareketinin, kan bağışının hayat kurtaran bir gönüllülük olduğunu toplumun daha geniş kesimlerine anlatması açısından da önemli olduğunu dile getirdi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, bir damla kanın bir insanın hayatına umut olabileceğine dikkat çekerek, okullarımızın kampanyaya gösterdiği duyarlılık ve gönüllü katılımın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kampanya kapsamında 100'ün üzerinde kan bağışına ulaşan okullarımıza plaketleri takdim edilirken, kampanyaya katılarak destek veren tüm okullara da teşekkür belgeleri verildi. İl Milli Eğitim Müdürü; bu anlamlı çalışmaya katkı sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve gönüllü bağışçılarına teşekkür ederek, iyiliğin ve dayanışmanın daha fazla insana ulaşması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından

Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de promosyonlardan
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı

Babaya son görev! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Kan donduran skandal! İlaç uğruna doktorun çocuğu istismar etmesine izin vermiş

İlaç uğruna muayenehanede yaptıkları anlaşma dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başkanlık seçiminde ortalık savaş alanına döndü! İzmir'de Yeni Partililer birbirine girdi

Yeni Partililer birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış

Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış
Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var

34 yıllık ayakkabı devi için yolun sonu
Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü

Havalar bir anda soğudu, mevsimin ilk karı düştü
Arif Ahmet Denizolgun'un telefonu nerede? Savcılıktan anne ve oğluna 'delil yok etme' davası

Savcılıktan anne ve oğluna "delil yok etme" davası
Netanyahu'dan gözdağı: Flydubai uçuşundaki pilotu gönderen ağır bedel ödeyecek

Tehditler savurdu: Gönderen ağır bedel ödeyecek