Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem başta Balıkesir'de olmak üzere birçok kentte büyük panik yarattı.

Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen deprem Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul ve Kocaeli'de de hissedilirken; vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Bölgeden yıkılan binalar olduğu yönünde bilgiler gelmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ağustos'taki depremde hasar aldığı için boşaltılan 3 bina ile 1 dükkanın yıkıldığını can kaybının olmadığını açıkladı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir Valiliği, kentte meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.