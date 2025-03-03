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Balıkesir'de Kuyumcu Soygunu: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Balıkesir'de Kuyumcu Soygunu: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
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Balıkesir'de meydana gelen kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler yayınlandı. Soyguncunun dükkana girip, 'Stres yapma sıkarım' diyerek panik anları yaşattığı olayda, altınları topladıktan sonra yakalandı.

Balıkesir'de geçen hafta meydana gelen kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler çıktı. Soyguncunun kuyumcuya girerek "Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur" dediği o anlarda dükkanda yaşanan panik, saniye saniye kameralarca kaydedildi. Topladığı altınları torbaya koyan şüphelinin kaçarken torbasının sapının dolaba takılması sonucu hiçbir ziynet eşyasını alamadan olay yerinden kaçması ise dikkatlerden kaçmadı.

Balıkesir'de yaşanan kuyumcu soygununa ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüpheli E.G. ile çalışan arasındaki diyaloglar kameraya yansırken, panik anları da saniye saniye kaydedildi. Soyguncunun kuyumcuya girerek "Stres yapma sıkarım, gençliğine yazık olur" olur dediği, topladığı altınları torbaya koyan şüphelinin kaçarken torbasının sapının dolaba takılması sonucu hiçbir ziynet eşyasını alamadan olay yerinden kaçması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, meydana gelen olay sonrasında İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in de kuyumcuya gelerek bilgi aldığı hırsızlık olayının ardından, dakikalar sonra şüpheli E.G. polis timlerince yakalandı. Gözaltına alınan E.G. çıkarıldığı adli makamlarca 'silahlı yağma' suçu iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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