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Balıkesir'de Kişisel Verilere Erişim Sağlayanlara Operasyon

Balıkesir'de Kişisel Verilere Erişim Sağlayanlara Operasyon
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Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 'Panel' isimli web sitesi aracılığıyla kişisel verilere erişim sağlayan 3 şahıs tutuklandı. Operasyonda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri Panel ismi verilen web sitesi üzerinden kurumların ve vatandaşların bilgilerine erişim sağlayarak verileri kullandığı veya sattığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 3 şahıs tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "Panel" adı verilen web siteleri ile kamu kurum, kuruluş ve vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bu verileri kullandığı veya sattığı tespit edilen şahıslar ile ilgili 30 ilde eş zamanlı olarak yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir ve İstanbul'da 4 adreste yapılan aramalarda; 3 bilgisayar, bir laptop, 10 cep telefonu, bir hafıza kartı, 6 simkart, bir harddisk, 47 (49,85 gram) skunk, 13 sentetik ecza maddesi, bir adet maden tarama dedektörü, 306 tarihi eser madeni para ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 3 şahıs kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçundan adli mercilerce tutuklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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