Kapıdağ'da Elif için zaman daralıyor

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 5. gününde de yoğun şekilde devam ediyor. Bölgeye gelen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, çalışmaları yerinde takip ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Google Haritalar üzerinden oluşturulan iz çizme ve koordinasyon programı ile taranan bölgeler tek tek işaretleniyor, arama yapılan alanlar kayıt altına alınıyor. Bu sistem sayesinde ekipler yeni ve kritik bölgelere yönlendirilerek çalışmalar daha planlı, hızlı ve etkili şekilde sürdürülmeye çalışılıyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Geçtiğimiz pazar günü Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Erdek Yukarıyapıcı Mahallemizin gölet mevkiinde bir vatandaşımızın gece kamp yerinden ayrılarak kaybolduğu ihbarı geliyor. Bu ihbar pazar günü 12.09'da geliyor. Onun üzerine derhal bizim jandarma ekiplerimiz harekete geçiyor ve gerekli planlamalarla birlikte, koordinasyonla birlikte arama çalışmalarına başlıyorlar. O günden beri başta AFAD ve jandarma teşkilatımız, işte burada sizlerin de gördüğü gibi bizim Erdek'ten, Gönen'den ve bu bölgedeki sivil toplum kuruluşlarımızın arama kurtarma ekipleriyle beraber yaklaşık 5 gündür yoğun bir şekilde arama çalışmamız devam ediyor. Tabii arkadaşlarımız biraz önce de işte orada da paylaştık, olabilecek tüm alternatifleri değerlendirerek Çanakkale'den ve İzmir'den de bizim ekiplerimiz geliyor. Dalgıç ve su altı arama ekiplerimiz de geldiler. Onlar da başta bu arkamızda bulunan gölette sonar cihazıyla detaylı bir arama yaptılar ama herhangi bir ize rastlanmadı. Bunun dışında ilk akşam zaten bir İHA ile çalışma yapılmıştı. O gece de herhangi bir temas, herhangi bir bulguya rastlanamamıştı. Ama onun dışında da yine dron kaldırılarak yaklaşık 5 gündür gördüğünüz gibi arazimizin her yerinde bu çalışma devam ediyor. Ama değerli arkadaşlar, arazide maalesef çok aşırı kılçık diye tabir ettiğimiz ara yollar var. Tabii arkadaşlarımız bu ara yolların her birinde olabilecek belli emarelerdir, izdir, herhangi bir belirti varsa bununla ilgili de detaylı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. İşte bugün de yine toplamda 53 araç, 190 personel ile birlikte, az önce de ifade ettiğim gibi jandarmadan, AFAD'dan, sivil toplum kuruluşlarından, Kızılay'dan yine tüm ekiplerimiz bu bölgede. Tabii ki arama çalışmalarımız yine aynı şekilde bugün bu son değerlendirmeye göre ilave arama kurtarma ekipleri de yine bölgemize intikal ederek yoğunlaşmış bir şekilde artık her türlü alternatifi de göz önüne alıp çalışmalarımız devam edecek. Durum bundan ibaret. İnşallah en kısa zamanda kaybolan bu vatandaşımıza kavuşuruz diyoruz ve tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim."

Vali Ustaoğlu ayrıca ekiplerin artırılacağını, İHA desteklerinin genişletileceğini, çalışmaların denizden, karadan ve havadan yoğunlaştırılacağını belirtti. Kapıdağ bölgesinde büyük bir kalabalık ve ciddi bir seferberlik sürerken, aramalar titizlikle devam ediyor. - BALIKESİR