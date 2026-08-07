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Balıkesir'de 3 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'de 3 Motosiklet Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Balıkesir’de jandarma ekiplerince 3 motosiklet hırsızlığı yapan 2 şahıs, titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince 3 motosiklet hırsızlığı yapan 2 şahıs, titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Temmuz tarihinde Altıeylül ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayları için özel ekip oluşturuldu. Altıeylül İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) özel ekipleri, 7 ayrı noktada bulanan güvenlik kamera kayıtlarını titizlikle inceledi. Tespit edilen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili E.A. (17) ve Z.T.A (15) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri şüpheli E.A. ve Z.T.A.'yı fiziki takip yaparak, çaldıkları motosikletlerle birlikte Altıeylül ilçesinde yakalandı. Bulunan 3 motosiklet, jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edilirken, 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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