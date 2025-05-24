Balıkesir'de İki Çocuğun Motosiklet Hırsızlığı Olayı Çözüldü

Balıkesir'de İki Çocuğun Motosiklet Hırsızlığı Olayı Çözüldü
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Bandırma ilçesinde iki küçük çocuğun karıştığı elektrikli motosiklet hırsızlığı, polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Hırsızlıkta kullanılan motosiklet, çalıntı olarak bulundu ve çocuklar tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki küçük çocuğun karıştığı motosiklet hırsızlığı, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede çözüldü.

Bandırma Hacı Yusuf Mahallesi'nde 18 Mayıs Pazar günü meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturma sonuç verdi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve saha çalışmalarıyla olayın faillerini kısa sürede belirledi.

Yapılan incelemelerde, hırsızlık olayının 2010 ve 2011 doğumlu iki çocuk tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. E.H. ve D.K. isimli çocuklar, olaydan günler sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şüpheli çocukların üzerinde çalıntı motosiklet bulundu. Araç, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, özellikle yaz aylarında artış gösteren araç hırsızlıklarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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