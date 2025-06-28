Balıkesir'de İki Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de İki Ayrı Yangın Kontrol Altına Alındı
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, biri arıtma tesisi arkasındaki boş arazide diğeri ise Reşadiye Mahallesi'nde olmak üzere iki ayrı yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangınları büyümeden söndürdü ve can kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde biri arıtma tesisi arkasındaki boş arazide, diğeri Reşadiye Mahallesi'nde olmak üzere iki ayrı yangın çıktı. Her iki yangın da itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Gönen'de aynı gün içerisinde iki farklı noktada çıkan yangınlara Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İlk yangın, BASKİ Arıtma Tesisi arkasında bulunan boş arazide meydana geldi. Yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İkinci yangın ise Reşadiye Mahallesi 58. Sokak'ta çıktı. Binalara sıçrama riski bulunan yangına Gönen İtfaiyesi tarafından hızlı müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Yetkililer, sıcak hava şartlarında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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