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Balıkesir'de Hızlı Otomobil Kamyona Çarptı, Sürücü Sıkıştı

Balıkesir'de Hızlı Otomobil Kamyona Çarptı, Sürücü Sıkıştı
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana gelen kazada hızlı giden bir otomobil, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde OSB yolunda hız yapan otomobil, önünde giden kamyona arkadan çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Balıkesir OSB Savaştepe istikameti lojistik köy yakınında 10 KA 650 plakalı aracın sürücüsü H.E., seyir halindeki kamyona arkadan hızla çarparak araçta sıkıştı. Vatandaşların 112 Acil Merkezini araması sonrası Altıeylül Grup Amirliği Bitem Müfreze ekipleri kazaya müdahale ederek sıkışan sürücüyü uzun süren çalışma sonrası yaralı olarak araçtan çıkarttı. Yaralı sürücü H.E., sıkıştığı yerden çıkartılıp 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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