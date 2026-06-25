Haberler

Takla atan araçta 2 kişi yaralandı

Takla atan araçta 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir çevre yolunda hız nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobil takla attı. Araçtaki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de hız yapan araç sürücüsü kontrolünü kaybederek, takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Olay bu gece Balıkesir çevre yolu İzmir istikametinde meydana geldi. İ.S.'nin kullandığı 10 KY 047 plakalı otomobil hız nedeni ile kontrolünü kaybedip takla attı. Altıeylül itfaiye grup amirliği, 112 Sağlık ekipleri ve polis kaza mahallinde sürücü İ.S. ve yolcu H.D. isimli vatandaşların yaralı otomobilden çıkartılarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü

8 yıldır ekranlardan uzaktaydı: Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı

Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı