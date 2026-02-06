Haberler

Genç MEB AKUB 147 gençle afet programı gerçekleştirdi

Genç MEB AKUB 147 gençle afet programı gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç MEB AKUB Eğitim Programı, afetlere karşı bilinçli gençler yetiştirmek amacıyla tamamlandı. Programa 147 öğrenci katıldı ve afet farkındalığı, arama kurtarma çalışmaları gibi konularda eğitim aldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından hazırlanan Genç MEB AKUB Eğitim Programı, Rahmi Kula Anadolu Lisesi ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

Afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı gençler yetiştirmeyi amaçlayan programa, Balıkesir genelindeki farklı liselerden toplam 147 öğrenci katılım sağladı. Gün boyu süren eğitimlerde öğrenciler, afet farkındalığı, arama ve kurtarma çalışmaları, ekip çalışması, kriz anlarında doğru davranış biçimleri ve temel müdahale yöntemleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldı.

Balıkesir Vali Yardımcısı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz ile Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü'nün katıldığı eğitim programına; AFAD, UMKE, Türk Kızılay, İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, MEB AKUB ve ilgili diğer paydaş kurumlar olmak üzere yedi farklı kurum ve kuruluş destek verdi. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikler, öğrencilerin afet anlarında doğru ve hızlı hareket edebilme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, gençlerin erken yaşta afet bilinci kazanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, Genç MEB AKUB eğitim programlarının önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini ifade etti. Program, katılımcı öğrencilere yönelik yapılan değerlendirme ve teşekkürlerin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu