Balıkesir'de Gece Saatlerinde 15 Deprem Kaydedildi

Balıkesir'in Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren 15 deprem yaşandı.

Merkezi Bigadiç ve Sındırgı ilçesi olan depremler gece ilk olarak saat 03.58'de meydana geldi. İlk olarak 2.2 şiddetindeki depremle başlayan peş peşe depremler öğle saatlerine kadar hafif sarsıntılar devam ederken en şiddetli deprem 3.6 olarak yaşandı. Yaşanan depremler hakkında raporlardan edilen bilgiye göre toplamda 15 deprem yaşandı. - BALIKESİR