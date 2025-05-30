Balıkesir'de Fuhşa Operasyon: 3 Tutuklama

Balıkesir'de fuhşa darbe: 3 tutuklama

BALIKESİR - Balıkesir'de polis ekipleri fuhşun önüne geçebilmek adına kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda sonucunda 3 şahıs tutuklanırken, 8 şahıs sınır dışı edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarında ise; 20 bin 980 Türk Lirası, bin 100 Amerikan Doları, 10 bin Rus Rublesi, 36 bin Özbek Somu, 5 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, yasal ikamet hakkı bulunmadığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6, Özbekistan uyruklu 2 şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapıldı.