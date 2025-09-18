Balıkesir'de Evde Yangın: Diğer Evler Kurtarıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir evde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Altıeylül ilçesi 1. Gündoğan Mahallesi 2021. Sokak'ta bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de hortum ve kovalarla söndürme çalışmalarına katılarak, alevlerin diğer evlere sıçramasını önledi. Yangın Karesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR