Balıkesir'de Çöp Depolama Alanında Yangın

Balıkesir'de Çöp Depolama Alanında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın, yüksek gerilim hattından çıktığı tahmin edilerek araziye sıçradı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Balıkesir'de şehrin çöpünün depolandığı ve ayrıştırıldığı şehir çöplüğünde yüksek gerilim hattından çıktığı tahmin edilen yangın araziye sıçradı.

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın itfaiye ekipleri ve orman ekiplerine zor anlar yaşattı. Yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangın arazi boyunca yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevler söndürülürken, ekiplerin özverili çalışması ile yangın da kontrol altına alındı.

Öte yandan, leylek göç mevsiminin başlamasından dolayı şehir çöplüğü civarında onlarca leylek dikkatlerden kaçmadı. Leyleklerin yüksek gerilim hattındaki tellere konması dolayı ile yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yangın bölgesinin yakınında bulunan Gökköy'ün elektriği yeni bir yangına neden olmamak için sabaha kadar kesildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü

Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.