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Balıkesir'de çift taraflı trafik kazası: 5 yaralı

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Balıkesir'in Savaştepe İlçesine bağlı Esenköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Esenköy Mahallesinden Savaştepe istikametine doğru gelmekte olan B.Y. idaresindeki 16 BBR 768 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen A.O.Ç. idaresindeki 45 YB 5637 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 45 YB 5637 plakalı otomobilde bulunan sürücü A.O.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan K. Ç., A.Ç., B.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine Sağlık Ekipleri, İtfaiye ve Jandarma Ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası olayla ilgili olarak soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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