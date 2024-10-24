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Balıkesir'de Bisiklet Kazasında 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Bisiklet Kazasında 70 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir bisiklet sürücüsü diğer bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Hasanbey kırsal mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, 70 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bisiklet sürücüsü Kamil Doğan'ın aniden ana yola çıkmasıyla, 10 TJ 253 plakalı kamyoneti kullanan A.K'in aracıyla çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü kamyonetin altına girip bir süre sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı ve sürücüler yan yollara yönlendirildi. Cenazenin kaldırılmasıyla birlikte yol tekrar trafiğe açıldı. Savcılığın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kamil Doğan cenazsi Gönen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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