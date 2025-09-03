Balıkesir'de Arama Kurtarma Çalışmalarında Cansız Beden Bulundu

Balıkesir'in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında çıkarılan ve iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Balıkesir'in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, akşam saatlerinde TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından çıkarılan ve iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - BURSA