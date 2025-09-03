Haberler

Balıkesir'de Arama Kurtarma Çalışmalarında Cansız Beden Bulundu

Balıkesir'in Erdek açıklarında gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarında, iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden dalgıçlar tarafından çıkarıldı ve Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Balıkesir'in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında çıkarılan ve iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Balıkesir'in Erdek açıklarında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, akşam saatlerinde TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından çıkarılan ve iş adamı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
