Balıkesir'de Araç Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Kayıkçı Mahallesi'nde meydana gelen araç yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 10 SK 469 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR