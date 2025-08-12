Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında

Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: Panik Anları Güvenlik Kamerasında
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların panikle marketten kaçtığı anlar kaydedildi. Binanın ağır hasarlı olduğu belirtiliyor.

Deprem anının kaydedildiği binanın şu anda ağır hasarlı olduğu öğrenildi. AFAD koordinesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
