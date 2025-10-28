Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Manisa'da 83 Yapı Etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ekim 2025 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'da da şiddetli şekilde hissedildi. İlk tespitlere göre, Manisa il genelinde 83 yapının depremden etkilendiği kaydedildi. Deprem sonrası 42 kişi hastanelere başvurdu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'da da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı sonrası Manisa il genelinde ilk belirlemelere göre 83 yapının depremden etkilendiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim 2025 tarihinde saat 22.48'de meydana gelen ve merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa ve çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Sarsıntının ardından Valilik Kriz Merkezi koordinesinde başlatılan saha tarama çalışmalarında, Manisa il genelinde 83 yapının etkilendiği tespit edildi. İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan ilk tespitlere göre, depremden en çok etkilenen ilçe 47 yapıyla Gördes oldu. Gördes'i, 16 yapıyla Demirci, 7 yapıyla Köprübaşı, 3 yapıyla Kırkağaç ve 3 yapıyla Akhisar takip etti. Akhisar'da etkilenen 3 yapının yanı sıra 1 ağılda da hasar meydana geldiği kaydedildi. Ayrıca Saruhanlı ve Selendi'de 2'şer, Turgutlu ve Şehzadeler'de ise 1'er yapının sarsıntıdan etkilendiği belirlendi.

42 kişi hastanelere başvurdu, kapanan yol açıldı

Deprem nedeniyle il genelinde panik yaşayan 42 vatandaşın çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi. Öte yandan, sarsıntı nedeniyle Demirci-Salihli karayolunda meydana gelen kaya düşmesi olayına ekiplerce anında müdahale edildiği ve yolun temizlenerek yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Afet Hasar Tespit Grubu bünyesinde 6 ekip ve 18 personelin, depremden etkilenen mahallelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü öğrenildi. Afet Barınma Grubu'nun ise depremin merkez üssü olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gönderilmek üzere çadır sevkiyatı için tüm hazırlıkları tamamladığı ve çadırların sevkiyata hazır bekletildiği kaydedildi.

Vali Özkan sabaha kadar çalışmaları takip etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Valilik Kriz Merkezi'ndeki toplantının hemen ardından sahaya inerek, çalışmaları sabah saatlerine kadar bizzat yerinde takip etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.