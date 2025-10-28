Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Manisa'da 83 Yapı Etkilendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa'da da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı sonrası Manisa il genelinde ilk belirlemelere göre 83 yapının depremden etkilendiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim 2025 tarihinde saat 22.48'de meydana gelen ve merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğündeki deprem, Manisa ve çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Sarsıntının ardından Valilik Kriz Merkezi koordinesinde başlatılan saha tarama çalışmalarında, Manisa il genelinde 83 yapının etkilendiği tespit edildi. İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan ilk tespitlere göre, depremden en çok etkilenen ilçe 47 yapıyla Gördes oldu. Gördes'i, 16 yapıyla Demirci, 7 yapıyla Köprübaşı, 3 yapıyla Kırkağaç ve 3 yapıyla Akhisar takip etti. Akhisar'da etkilenen 3 yapının yanı sıra 1 ağılda da hasar meydana geldiği kaydedildi. Ayrıca Saruhanlı ve Selendi'de 2'şer, Turgutlu ve Şehzadeler'de ise 1'er yapının sarsıntıdan etkilendiği belirlendi.

42 kişi hastanelere başvurdu, kapanan yol açıldı

Deprem nedeniyle il genelinde panik yaşayan 42 vatandaşın çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi. Öte yandan, sarsıntı nedeniyle Demirci-Salihli karayolunda meydana gelen kaya düşmesi olayına ekiplerce anında müdahale edildiği ve yolun temizlenerek yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Afet Hasar Tespit Grubu bünyesinde 6 ekip ve 18 personelin, depremden etkilenen mahallelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü öğrenildi. Afet Barınma Grubu'nun ise depremin merkez üssü olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gönderilmek üzere çadır sevkiyatı için tüm hazırlıkları tamamladığı ve çadırların sevkiyata hazır bekletildiği kaydedildi.

Vali Özkan sabaha kadar çalışmaları takip etti

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Valilik Kriz Merkezi'ndeki toplantının hemen ardından sahaya inerek, çalışmaları sabah saatlerine kadar bizzat yerinde takip etti. - MANİSA