Haberler

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı Yok

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Can Kaybı Yok
Güncelleme:
Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, herhangi bir can kaybı olmadığını ve bölgede daha önce ağır hasarlı 3 binanın yıkıldığını açıkladı. Ekipler sahada inceleme yapmaya devam ediyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, deprem sonrasında bölgede yapılan incelemelerde daha önce ağır hasarlı olduğu tespit edilip boşaltılan 3 binanın yıkıldığı bildirildi. Vali Ustaoğlu, "Öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tüm vatandaşlarımıza. Bildiğiniz gibi 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle burada bir bina yıkılmış durumda ama herhangi bir can kaybı yok. Bunun dışında da daha önce ağır hasarlı ve boşaltılmış 3 binamız yıkıldı. Şu an köylerimizde tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yıkılan başka bina söz konusu değil" dedi.

Ustaoğlu, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve ilerleyen saatlerde daha detaylı bilgi paylaşılacağını ifade etti. - BALIKESİR

