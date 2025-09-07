Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bugün yine Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. İlk yapılan belirlemelere göre, mal ve can kaybı yok. - BALIKESİR