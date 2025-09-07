Haberler

Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.

Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bugün yine Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 7.7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi. İlk yapılan belirlemelere göre, mal ve can kaybı yok. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bulgaristan'da büyük kriz: 200 yıl boyunca tüm kazançlarını Türkiye'ye verecekler

Komşuda büyük kaos! 200 yıl boyunca tüm kazançları Türkiye'ye gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.