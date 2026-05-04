Balıkesir'de 12 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu, kaçakçılık ve trafikte yoğun denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 108 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz bir hafta boyunca il genelinde kapsamlı denetimler ve operasyonlar gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalarda kişilere karşı işlenen 199 olayın 191'i aydınlatıldı. Faili meçhul 8 olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, toplam 276 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı işlenen 83 olayın ise 52'si çözüme kavuşturuldu. Devam eden soruşturmalar kapsamında 76 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi. Kent genelinde yapılan denetimlerde 101 bin 700 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 108 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise kaçak tütün ürünleri, sahte çekler, eski eser niteliğinde obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Toplam 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 48 operasyonda 76 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 kişi tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, metamfetamin, kokain, esrar, ecstasy ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile 54 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

Öte yandan, "En iyi narkotik polisi anne" ve "Narkonokta" faaliyetleri kapsamında toplam bin 740 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de PKK/KCK silahlı terör örgütü bağlantılı iki şahsı yakaladı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan diğer şahıs cezaevine teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen çalışmalarda toplam 20 düzensiz göçmen yakalanarak Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi. Yetkililer, söz konusu tarihler arasında herhangi bir göçmen kaçakçılığı olayının yaşanmadığını bildirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre ise bir haftada 37 bin 184 araç denetlendi. Yapılan kontrollerde 700 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 77 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca kent genelinde meydana gelen 1 ölümlü trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 69 yaralamalı kazada 127 kişi yaralandı. Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - BALIKESİR

