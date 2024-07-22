Balıkesir-Bursa Otobanında Karpuz Yüklü Kamyonet Kaza Yaptı

Balıkesir- Bursa otobanında karpuz yüklü kamyonet refüje çarptı. Yola dökülen karpuzlar tehlike saçarken, sürücü ön kısmı parçalanan kamyonet içerisinde sıkıştı.

Kaza, Balıkesir-Bursa otobanı Tatkavaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün idaresinden çıkan karpuz yüklü kamyonet refüje çarptı.

Demir bariyerleri kırarak aşan aracın ön kısmı parçalanırken, sürücü kamyonet içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Ortalığı savaş alanına çeviren kazada yola saçılan karpuzlar görevliler tarafından temizlenirken, sürücünün kamyonetten çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı. - BURSA