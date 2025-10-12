Haberler

İşte alabora olan teknede can veren balıkçıların son görüntüleri

İşte alabora olan teknede can veren balıkçıların son görüntüleri
İşte alabora olan teknede can veren balıkçıların son görüntüleri
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde alabora olan teknede hayatını kaybeden 3 kişinin faciadan önce sosyal medya hesaplarından paylaştıkları kahretti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olaydan 3 saat önce teknedekilerin sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüleri ortaya çıktı.

BALIKÇI TEKNESİ ALABORA OLDU

Olay, saat 17.30 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında meydana geldi. Orhan Yavaş (43), Ayhan Yavaş (40), Salih Kocaman (53) ve Mustafa Yaldızlı (46) Güneyli köyünden balık tutmak için Saroz Körfezine tekneyle açıldı. Tekne Bakla Burnu açıklarında alabora olması sonucu battı. Teknedeki Orhan Yavaş kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Yavaş, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıda Mustafa Yaldızlı ve Ayhan Yavaş'ın cansız bedenine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman'ı arama çalışmaları sırasında bölgede 2 bot ile dalış timleri görev yaptı. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına ait dalış timleri 10 metre derinlikte bulunan teknenin yanında Salih Kocaman'ın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

TEKNEDE ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ

Olaydan 3 saat önce Mustafa Yaldızlı'nın sosyal medya hesabı üzerinden teknede paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teknenin içinde bereketli bir av için dualar ederek seyir halinde oldukları anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
nasil olur ya, can yelegi? yüzme? Biri yüzerek sahile yetisiyorsa öbürleri niye aynisini yapmadilar? o kadar öz güven insana nereden geliyor, yazik ailelerine tanri sabir, güc versin.

