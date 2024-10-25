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Balık Varillerinden 46 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balık Varillerinden 46 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir yolcu otobüsünde balık dolu variller içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin ve 15 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Balık dolu varillerden kilolarca uyuşturucu çıktı

MALATYA - Malatya İl l Emniyet Müdürlüğü'nce, yapılan uyuşturucu operasyonunda bir araçta balık dolu varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin,15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Kale Uygulama Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada varil içerisine gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda T.A., N.S. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Malatya 3-sayfa Sağlık Suç

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