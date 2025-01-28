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Balık Tutarken Denize Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Balık Tutarken Denize Düşen Vatandaş Kurtarıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip denize düşen Serdar Gelegen, çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balık tuttuğu esnada denize düşen vatandaş kurtarıldı.

Olay, Fatsa İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör olarak balık tutan Serdar Gelegen, oltasını atarken dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Gelegen'i fark eden vatandaşlar, denize can simidi atarak kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkartılan ve ambulansa alınan şahsın sağlık kontrolleri yapıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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