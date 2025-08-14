Balık Oltası İğnesi Ağızda Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağzına balık oltası iğnesi takılan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada eline geçen balık oltasının iğnesi, 7 yaşındaki çocuğun ağzına takıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine çocuklarını Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin yardım istediği, itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu oltanın iğnesini çocuğun ağzından çıkararak kurtardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA