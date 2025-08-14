Balık Oltası İğnesi Ağızda Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Balık Oltası İğnesi Ağızda Kaldı, İtfaiye Ekipleri Kurtardı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde oyun oynarken ağzına balık oltası iğnesi takılan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ailenin hızlı hareketi sonucu çocuk hastaneye götürüldü ve sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ağzına balık oltası iğnesi takılan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada eline geçen balık oltasının iğnesi, 7 yaşındaki çocuğun ağzına takıldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine çocuklarını Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin yardım istediği, itfaiye ekipleri, dikkatli bir çalışma sonucu oltanın iğnesini çocuğun ağzından çıkararak kurtardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
