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Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolandı, arkadaşının çabasıyla ölümden döndü

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Diyarbakır'da alık avlamak için çıktığı Ambar Çayı'nda serpme ağı boynuna dolanan Askeri Kaya isimli kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Kaya, arkadaşları tarafından güçlükle kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SERPME AĞ BOYNUNA DOLANDI

Ölümle burun buruna gelinen anların yaşandığı Adres Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi oldu. Bir arkadaş grubu, güzel havayı fırsat bilerek Ambar Çayı'na balık avlamaya gitti. Askeri Kaya isimli kişinin suya attığı serpme ağ bir anda boynuna dolanınca olanlar oldu.

Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanan adamı arkadaşları kurtardı

ARKADAŞINA TUTUNARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Kaya'nın yardımına yanında bulunan arkadaşları koştu. Akıntı, genç adamı sürüklemeye çalışırken arkadaşı da Kaya'yı bir an olsun bırakmayarak güçlükle tutmaya çalıştı. Boynuna dolanan ağ nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren talihsiz adam uzun süre çırpındı.

Arkadaşının çabasıyla boynuna dolanan ağlardan kurtulan Askeri Kaya en sonunda kurtarıldı. Ölümün kıl payı atlatıldığı olay, 'Ava giderken avlanmak' deyiminin adeta gerçek olduğunu gözler önüne serdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balık avlamak için attığı ağ boynuna dolanan adamı arkadaşları kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Diyarbakır Gündem 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Damla Sengul:

ava giden avlanır

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