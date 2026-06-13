Çivrilli kargocu Baklan'da trafik kazasında hayatını kaybetti

Baklan ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kargo şirketinde görev yapan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.30 sıralarında Baklan ilçesine bağlı Beyelli Mahallesi Azmak mevkisinde meydana geldi. Kargo şirketine ait araçla seyir halinde olan sürücü Vedat Kaya virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan aracın kaza yapması sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Vedat Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vedat Kayanın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı