Bakırköy savcılığının torbacı soruşturmasında gözaltı sayısı 32'ye yükseldi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen torbacılara yönelik soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un farklı ilçelerinde, sokakta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve kamuoyunda 'torbacı' olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 32 adrese 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sayısı 32'ye yükseldi

Ekiplerce belirlenen adreslere operasyonlar devam ediyor. Şahısların adreslerine düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 32'ye yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı